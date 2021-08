Lee 'Scratch' Perry, ícone do reggae e dub, morre aos 85 anos na Jamaica

Produtor considerado gênio no mundo da música teve carreira que durou sete décadas e trabalhou com lendas como Bob Marley e outros edit

247 - Um dos nomes mais importantes do mundo da música, um dos responsáveis pela criação do reggae e do dub, Lee 'Scratch' Perry morreu neste domingo (29) aos 85 anos na Jamaica.

Perry era músico, produtor, DJ e técnico de som. Ele teve sete décadas de carreira, que começou como vendedor de discos. Trabalhou com diversas lendas, como Bob Marley, The Congos e diversos outros.

“O mundo fica normal demais sem ele”, comentou o jornalista Pedro Antunes, no UOL , que lembra que Perry “era um fenômeno que nunca aprendeu a ler ou escrever música. Nem precisou disso”.

Perry ajudou a fomentar as complexidades dos ritmos que criaram o reggae produzindo as primeiras grandes gravações de Bob Marley & the Wailers, como "Soul Rebel" (1972) e "Small Axe" (1973), lembrou ainda o colunista.

Ouça e assista músicas e vídeos lembrados no Twitter neste domingo em tribo à lenda:

Produtor, arranjador, cantor e figura única na história mundial (para não dizer intergaláctica) da música, Lee Perry nos deixou neste domingo aos 85 anos.

Muito obrigado por tudo, mestre!https://t.co/dJZDUyK2Y0

Lee Scratch Perry criou isso daqui, é tão importante que a principal música (talvez) do Jay Z é um sample delahttps://t.co/mtHkiFQFS3 — João Caetano Leite (@jcaetanoleite) August 29, 2021

