Leonardo Boff afirma que André Esteves é tão pobre que só tem dinheiro

Banqueiro revelou em áudio como dá as cartas no Brasil e no governo Bolsonaro

247 – "O áudio de André Esteves do BTG Pontual que influencia a política ultra-neoliberal do governo, mostra um homem tão pobre e tão pobre de espírito que só tem dinheiro, só pensa em dinheiro e só quer mais dinheiro. Nem sabe que 60% é pobre e 100 milhões com insuficiência nutricional", escreveu o teólogo Leonardo Boff, em seu twitter , ao saber do vídeo em que o banqueiro revela como dá as cartas no Brasil e no governo Bolsonaro. Escute o áudio: