Leoni declara voto em Lula: "único que falou em reverter a reforma trabalhista e o teto de gastos"

247 - O compositor Leoni, nas redes sociais, nesta quinta-feira, 13, declarou que vai votar no ex-presidente Lula (PT) nas eleições de 2022. “É o único que falou em reverter a reforma trabalhista e o teto de gastos, que são políticas assassinas contra os mais pobres”, argumentou o artista.

Segundo ele, Lula “é o único que sabe que política não é gestão. Que o tripé macroeconômico nunca atua em benefício do povo”.“Tenho muitos outros motivos para votar em Lula esse ano”, afirmou.

“Porque vai ganhar do Bolsonaro no primeiro turno. Porque, apesar de compor com a burguesia — a gente sabe dos riscos de não fazê-lo —, permite que a gente sonhe com um país mais justo”, continua.

“Porque o Brasil, nos seus governos, foi um país melhor, teve crescimento com distribuição de renda e de oportunidades, diminuiu significativamente o desmatamento no Brasil, melhorou saúde e educação, foi uma liderança mundial”, explica.

