Líderes do MBL processam Juliette por apoio a Lula em show (vídeo)

Para o MBL, a cantora fez "campanha antecipada" em favor do ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os coordenadores Rubinho Nunes e Guto Zacarias, do Movimento Brasil Livre (MBL), abriram processo contra a cantora Juliette após a artista declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante apresentação no município de Caruaru (PE), no último sábado (2).

Para Rubinho Nunes, "a 'artista' quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais: campanha antecipada e realização de showmício pró-Lula. Junto ao @GutoZacariasMBL, processei esse absurdo!". "O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de bandido!", escreveu ele no Twitter.

PROCESSEI A JULIETTE



A "artista" quis usar dinheiro público para cometer dois ilícitos eleitorais: campanha antecipada e realização de showmício pró-Lula



Junto ao @GutoZacariasMBL, processei esse absurdo! O dinheiro não vai ser utilizado para fazer campanha política de bandido! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 5, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O público gritando por Lula no show da Juliette e a artista tirando o retorno para incentivar mais gritos 🗣pic.twitter.com/cnHZUOyOgB CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 3, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE