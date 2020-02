Líderes religiosos desfilam pela Mangueira e mandam mensagem contra o preconceito

247 – A atual campeã do carnaval carioca, a Mangueira, fez com que vinte líderes religiosos desfilassem na avenida e mandassem uma mensagem de paz e tolerância, em contraposição ao preconceito e ao obscurantismo dos dias atuais. Confira manifestações de líderes religiosos e também do público:

Não ao ódio e a intolerância https://t.co/S6MV1rLNlK — Nilton LULA de Oliveira🚩🚩🚩 (@NiltonPT13) February 24, 2020

Mangueira pode não levar o bi, mas proporcionou uma das imagens mais importantes e mais necessárias ainda mais na atual conjuntura. Líderes Religiosos unidos, falando de paz!#mangueira2020 pic.twitter.com/U9wwiqFkqJ — Little Fucker (@honeiery) February 24, 2020