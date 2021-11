Livro de poesias retrata o cotidiano de moradores do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador

Apoie o 247

247 - Quinto livro do escritor baiano Moisés Alves, Mangue, que reúne 62 poemas que narram o cotidiano de moradores do Pelourinho, será lançado nesta sexta-feira (26), às 20h no canal da Martelo Casa Editorial, no YouTube.

O livro reúne poemas que tratam das formas de viver, pensar e amar produzidas pela comunidade do Pelourinho nas décadas de 1970 e 1980, vistas pelo escritor, filho e neto das personagens que atravessam os poemas.

Desaparecimentos, chegadas, partidas abruptas, visgos entre corpos, atos de afirmação, toda a alquimia e violência do vivo fazem dos poemas um espaço de investigação dos afetos fortes que movem a vida dos corpos e da escritura.

O livro traz na capa foto do artista visual Miguel Rio Branco, texto de apresentação do poeta e professor Alberto Pucheu, além da orelha assinada pelo escritor e pesquisador Luiz Fernando Medeiros e direção de arte de Hallina Beltrão.

O lançamento contará com a presença dos poetas e pesquisadores Alberto Pucheu, Rosane Preciosa, Natasha Felix, Sandro Ornellas e Marielson Carvalho.

Moisés Alves já publicou Cadernos de artista, Onde late um cachorro doido, Coisas que fiz e ninguém notou mas que mudaram tudo e Escrito e Dirigido por Moisés Alves, todos pela Editora Circuito (RJ).

Doutor em Teoria Literária pela UFBA, Moisés atua como professor de literatura na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e na Unijorge.

Mangue está em pré-venda e pode ser adquirido pelo site da Martelo Casa Editorial ( https://livrariamartelo.minhalojanouol.com.br ).

