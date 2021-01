Livro vetado por Ernesto Araújo chegará às livrarias em fevereiro

Araújo vetou a publicação do livro em agosto de 2019 pelo fato de seu prefácio ter sido escrito pelo ex-embaixador em Washington Rubens Ricupero, crítico da atual política externa brasileira edit

247 - O livro sobre a vida do diplomata Alexandre Gusmão escrito pelo embaixador Synesio Sampaio Goes Filho, que teve sua publicação vetada pelo chanceler Ernesto Araújo, chegará às livrarias em fevereiro.

A informação é de Guilherme Amado, da Revista Época.

Araújo vetou a publicação do livro em agosto de 2019 pelo fato do prefácio ter sido escrito pelo ex-embaixador em Washington, Rubens Ricupero, crítico da atual política externa brasileira.

A decisão fez com que o autor fechasse acordo com a editora Record.

"Alexandre de Gusmão: O estadista que desenhou o mapa do Brasil" trata sobre a vida do diplomata que atuou na demarcação da América do Sul entre Portugal e Espanha.

O conhecimento liberta. Saiba mais