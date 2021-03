Livros da coleção "Saberes Trans" serão sorteados no "Sextou com Sara" no Giro das 11

247 - O programa Giro das 11, da TV 247, irá realizar nesta sexta-feira (26) um sorteio de livros da coleção "Saberes Trans", no quadro “Sextou com Sara”. Serão sorteados os livros “Pedagogia da Desobediência: travestilizando a educação – Thiffany Odara”, “Crianças trans: infâncias Possíveis – Sofia Favero”, “O Diabo em Forma de Gente: (r)existências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação – Megg Rayara” e “Nem ao centro, nem à margem! Corpos que escapam às normas de raça e de gênero”.

Sara York escreveu uma apresentação para a coleção. Leia a seguir:

Foi Angela Davis em sua passagem pelo Brasil em 2018 quem disse que a discussão de raça separada de gênero, a de classe a sem raça e gênero e outros tantos marcadores relacionais e sociais da e com a diferença, isoladamente, não lhe interessava. Foi com ela, leitora de Lelia Gonzales, que muitos de nós (re)aprendemos a (re)ler um Brasil até então invisível.

Com o recorte interseccional, lembra da matemática? Os conjuntos que se encontram?! Pois é, Carla Akotirene chama de encruzilhadas e são essas muitas encruzilhadas que revelam as muitas pedradas que levamos e vamos aprendendo a interpretar (como diz a fantástica Thiffany Odara), mas também as falhas nesse percurso, quando o ser, não é primário para esse sujeito. Eu por exemplo, sou deficiente visual e travesti, jamais apagaria a travestilidade nas minhas ações por não me compreender de outra ordem, mas, vez ou outra, percebo que invisibilizo a monocularidade. Isso me coloca em um espaço complexo, pois sempre sinto que posso falar primariamente sobre ser trans e algumas vezes me esqueço de dizer que também sou cega de um olho e pessoa com necessidades visuais específicas para o outro. Talvez por ter reconhecido tão tardiamente esta complexidade. É provável que seja a marca para alguns de nós, muitas vezes não abarcar todos os seus recortes e aquilo que lhe antecede e em razão da falta de vivência com seu coletivo em todas as fases da vida!

Nunca é tarde para aprender...

Representatividade e Lugar de Escuta, são duas questões historicamente negadas às minorias de todo o mundo e principalmente no Brasil. Na contramão desse costume, um forte movimento acadêmico desenvolvido por mulheres, pessoas pretas e pessoas LGBTI+, tem modificado paradigmas. Boa prova disso está na coleção Saberes Trans, lançado pela Editora Devires, que reúne obras de três potencias literárias: Megg Rayara, Sofia Favero, Thiffany Odara — mulheres trans, bixas, travestis, pretas e acadêmicas.

Revisitando a educação

Pedagogia da Desobediência: travestilizando a educação – Thiffany Odara. Utilizando-se de uma abordagem feminista negra, a autora intersecciona pontos comuns que atravessam parte das mulheres trans e travestis: gênero, raça, classe e sexualidade. Lendo essa verdade em sua vida cotidiana, Thiffany transforma suas experiencias, além de observações das vivências de outras, em texto e provoca aquela que lê Pedagogia da Desobediência: travestilizando a educação, também a questionar o perfil racista patriarcal cisgênero heteronormativo daqueles, que até então, determinavam sozinhos os rumos da sociedade. É abordada ainda na obra a importância do ambiente escolar acolhedor e da educação para o respeito e como ferramenta de preservação da vida humana.Crianças trans: infâncias Possíveis – Sofia Favero. Aprofundando-se cuidadosamente no conceito de infância para nos revelar a diversidade de narrativas entre as crianças trans, Sofia Favero oferece uma visão não somente brasileira, mas internacional, sobre o tema. Em seu olhar clínico e certeiro sobre a transexualidade na infância a autora causa uma tensão necessária à reflexão, com base numa fonte vasta e variada em formatos forçando quem acessa à obra a abandonar o lugar comum, formular suas ideias e se posicionar. O livro de estreia de Sofia Favero evidencia as atuais dimensões políticas sobre o tema “crianças trans” e revela a precária visão que tenta ignorar as necessidades dessa parte da população. Um estudo demasiadamente importante para uma nação que se define como “país do futuro”.

Dose dupla

As outras duas obras que fecham a primeira fase da coleção Saberes Trans são de autoria Megg Rayara. A primeira delas, O Diabo em Forma de Gente: (r)existências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação, retoma a necessidade de debruçarmos sobre o tema “criança e adolescente LGBTQIA+” e sua relação com o sistema educacional e com o ambiente escolar. A autora elenca uma série de provocações, uma delas sobre o impacto da presença de “gays afeminados, viados e bichas pretas” na escola. A obra pondera também sobre a responsabilidade das pessoas LGBTQIA+ que atuam como profissionais da educação, em transmitir conhecimento amplo que posicione essas pessoas jovens na sociedade, as retire do lugar comum, as encoraje, assim como no resgate de uma ancestralidade negada a todo o tempo em todas as instâncias da sociedade.A segunda obra de Rayara, Nem ao centro, nem à margem! Corpos que escapam às normas de raça e de gênero, traz uma observação sobre uma série de personagens que incomodam a sociedade, sempre problematizando sua existência e sua permanência em determinados locais. Entre as personagens estão “a bicha preta, o viado perigoso, o gayzinho afeminado — inclusive o impacto que essa figura causa no ambiente escolar — as personagens religiosas retratadas na arte queer, as travestis e mulheres trans”, passando ainda por África, movimentos sociais, transexualidade na infância e a mulher negra nos quadrinhos. Pode parecer bastante coisas, mas, em sua genialidade, Megg Rayara dá conta do recado.

A força dessas três autoras, apresentada nessas quatro obras, imprescindíveis para quem deseja se aprofundar nas TRANSdisciplinaridades propostas, somente comprova o que já se sabe, mas muita gente tenta negar: o saber TRANSfeminino e preto merece lugar de respeito. E para podermos dialogar sobre essas obras, convidamos Gilmaro Nogueira e Leila Dumaresq para o nosso “Sextou com Sara” no Giro das 11 desta sexta-feira, dia 26/03/2021.

