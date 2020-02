Lobão: 'Bolsonaro não tem condições morais de administrar o País'

247 - Depois de ter votado em Jair Bolsonaro, o músico Lobão afirma que o ocupante do Planalto "não tem realmente condições de administrar o Brasil. Nem morais nem emocionais nem intelectuais".

"Eu o conheço pessoalmente. Quando falo que ele tem desequilíbrio moral, é só ver as milícias, as rachadinhas, o nepotismo, o estelionato eleitoral em que o governo se transformou", diz o artista em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Ele é um cara paranoico. Tudo para ele é teoria da conspiração. São todos paranoicos: ele, o Olavo de Carvalho, o (Abraham) Weintraub (ministro da Educação). Todos têm o mesmo discurso, desconfiam de Deus e o mundo. Para eles, quem não é olavista é comunista. Então, acho o delírio uma coisa bastante evidente", acrescentou.

O cantor disse que não a sua posição sobre o atual governo não é bem um arrependimento de ter votado em Bolsonaro.

"Não havia alternativa. Não poderia ficar mudo, porque fui um dos primeiros a ficar na oposição ao PT e a levar pedra do partido, em 2014, 2015. Então, depois de tanta luta, optei pelo Bolsonaro, porque achava uma imoralidade, uma obscenidade, o PT se eleger de novo após o impeachment da Dilma", diz.

"Seria muito mais maligno do que entrar numa aventura com o Bolsonaro. Não houve desencanto. Meu tempo de tolerância é que foi muito mais curto (do que com o PT), porque os descalabros agora aconteceram numa intensidade e rapidez fora do comum".