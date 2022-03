Lollapalooza: Marcelo D2 detona Bolsonaro e puxa coro "olê, olê, olê olá, Lula, Lula"

Cantor se apresentou com a banda Planet Hemp e encerrou o festival em um show com forte tom político. D2 ainda citou xará, em relação a Marcelo Freixo, e homenageou Marielle edit

Revista Fórum - Disposto a levar o pedido de censura concedido pelo ministro Raul Araújo, do Tribunal Superir Eleitoral (TSE), Marcelo D2. juntamente com o Planet Hemp, subiu ao palco do Lollapalooza na noite deste domingo (27) e fez o show mais político do festival.

"Filho da puta. Agora, sim: eih, Bolsonaro, vai tomar no cu", disse o cantor.

Na sequência, D2 desafiou o ministro do TSE, que acatou o pedido do PL, partido de Bolsonaro, para censurar manifestações políticas no festival. No entanto, a decisão judicial não foi cumprida porque os advogados do PL erraram o CNPJ da empresa que promove o Lolla.

Marcelo D2 (Planet Hemp) citando Marielle Franco e em seguida pedindo para o público falar presente #LollaBRNoMultishow pic.twitter.com/Vmg2QRvU6c March 28, 2022

