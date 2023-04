Luedji Luna denuncia racismo em abordagem policial: "arma apontada. Estamos todos bem, VIVOS”

Apoie o 247

247 - A cantora baiana Luedji Luna usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de racismo no bairro onde mora. A cantora, que estava acompanhada do filho de apenas dois anos e o marido, foi abordada “com arma apontada” por agentes da Polícia Militar.

Luedji contou que ela e o marido estavam em um carro com a corretora de imóveis, (uma mulher branca), visitando casas quando o carro foi parado e abordado.

“Procurando casa no meu bairro , a polícia nos para com arma apontada. Meu filho de dois, meu marido e a corretora (branca) dentro. Pq preto com uma branca no carro, num bairro "ok" só poder ser assaltando a casa, e/ou sequestro. Estamos todos bem, VIVOS!”

