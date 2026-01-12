Lula celebra prêmio de Wagner Moura e exalta cinema brasileiro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a conquista de Wagner Moura como Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro, destacando o feito como um marco para o cinema brasileiro e para a cultura nacional. A manifestação do chefe do Executivo enfatiza o orgulho pelo reconhecimento internacional de artistas do país e o simbolismo da premiação.

A comemoração foi feita pelo presidente em uma publicação nas redes sociais, na qual ele afirmou: “O cinema brasileiro mais uma vez no topo do mundo! Sensacional a vitória do talentosíssimo Wagner Moura como Melhor Ator em filme de Drama no @goldenglobes”.

Na mensagem, Lula ressaltou o mérito da premiação e a qualidade do trabalho do ator baiano. “A merecidíssima estatueta premia a performance de excelência do querido artista baiano que tanto nos emociona em O Agente Secreto”, escreveu o presidente, ao mencionar o filme que rendeu o prêmio ao ator.

O presidente também associou a conquista a um momento mais amplo vivido pelo setor cultural brasileiro. Ao ecoar reflexões atribuídas ao próprio Wagner Moura, Lula afirmou que o cinema nacional “vem mobilizando a atenção e o respeito das pessoas em todas as regiões, e tem sido um símbolo importante da volta da valorização dos artistas em nosso país”.

A manifestação presidencial reforça o tom de celebração institucional em torno do prêmio e evidencia a leitura do governo de que o reconhecimento internacional do cinema brasileiro representa um avanço na valorização da cultura e de seus profissionais.