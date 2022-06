Lula cita novela Pantanal em discurso e surpreende o público: "minha relação com a Janja está igual da Juma e do Jove"

Apoie o 247

ICL

247 - Em discurso nesta sexta-feira (17) em Alagoas, o ex-presidente Lula (PT) supreendeu o público ao fazer referências à novela Pantanal, da TV Globo.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Segundo reportagem do NaTelinha, não é a primeira vez que Lula cita novelas em seus discursos e se mostra um noveleiro de primeira.

Em 2003, por exemplo, em seu primeiro ano de governo, Lula citou Marcos e Raquel, da novela "Mulheres Apaixonadas", para defender o fim da violência doméstica ao fazer o lançamento do Programa de Combate à Violência contra a Mulher.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mulheres do mundo, uni-vos contra os raqueteiros. Só que na vida real, não é uma raquete. A coisa é mais bruta, mais desumana", afirmou, se referindo à personagem interpretada por Helena Ranaldi, que apanhava de raquete do marido, vivido por Dan Stulbach.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2007, o ex-presidente visitou de surpresa a gravação de algumas cenas da novela Duas Caras (2007), na sede da TV Globo. Ele estava acompanhado de sua então esposa, Marisa Letícia (1950-2017), e Dilma Rousseff, que viria a ser presidente anos depois.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No discurso desta sexta-feira (17), Lula comparou sua relação com a esposa, Janja, com o romance entre Jove e Juma, de Pantanal. "Eu não sei se vocês assistem a novela Pantanal, mas minha relação com a Janja está igual da Juma e do Jove".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE