Lula, depois do encontro com artistas e produtores culturais: “através da cultura podemos recuperar nossa cidadania”

Num encontro que encerrou sua programação no Rio de Janeiro, de quatro dias, Lula reuniu-se com dezenas de artistas, produtores e produtores culturais. Na noite deste domingo (13), ele refletiu sobre o encontro num texo em seu perfil no Facebook: "Quis fazer esse encontro porque acho que através da cultura a gente pode recuperar a nossa tão sonhada cidadania".

Leia o texto de Lula e a seguir, seu post no Facebook com diversas fotos do encontro (fotos de Ricardo Stuckert):

“Ontem foi dia de reencontrar os trabalhadores da cultura. Quis fazer esse encontro porque acho que através da cultura a gente pode recuperar a nossa tão sonhada cidadania.

É preciso que a gente veja a cultura como uma indústria de produzir cultura e riqueza. Destruíram tudo que nós conquistamos em 13 anos. É aquele ditado: pra destruir basta um minuto, pra construir levamos uma vida inteira.

A reconstrução desse país passa pela cultura. E temos que lutar por uma cultura que represente esse país em todas suas dimensões. O que eu posso dizer é que é possível fazer isso.

É possível conversar com a sociedade brasileira, sem marginalizar ninguém. Nós não vamos destilar ódio contra quem nos odeia hoje. Vamos conversar com o povo, olhando, ouvindo.

Não vamos ter medo, vamos entrar nessa luta com força. Porque não estamos fazendo por nós, mas pelo povo brasileiro.”

