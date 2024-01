Lula inscreve Lanceiros Negros no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria

Destacamento militar composto por ex-escravizados teve papel importante durante a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul edit

247 - O presidente Lula (PT) sancionou a Lei nº 14.795, que inclui os Lanceiros Negros no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, reconhecendo e homenageando a significativa contribuição desse grupo à história brasileira. A publicação ocorreu no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8).

Os Lanceiros Negros desempenharam um papel crucial na Revolução Farroupilha, a guerra do Rio Grande do Sul contra o Império. Com a sanção, seu legado será inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

Integrantes do exército republicano farrapo, esses brasileiros eram habilidosos na lida campeira, atuando como domadores e charqueadores. Apesar de terem sido escravizados, possuíam a promessa de alforria após a vitória final.

Seu traje característico incluía sandálias de couro, colete, chiripá de pano e braçadeira vermelha, simbolizando a República. Montados em cavalos e portando lanças compridas, os Lanceiros Negros foram combatentes ao lado dos farrapos e contra as tropas imperiais.

Na Batalha de Porongos, ocorrida em 14 de novembro de 1844, no atual município de Pinheiro Machado, na fronteira com o Uruguai, esses combatentes foram desarmados durante a noite, resultando na morte de mais de 100 deles pelas forças imperiais. Os cerca de 400 remanescentes do grupo não viram a promessa de libertação concretizada ao término do conflito, deixando um amargo legado de desilusão.

