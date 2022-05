'Lula lá': artistas lançam nova versão de "Sem Medo De Ser Feliz" (vídeo)

Veja o clipe e vídeos da festa da democracia em lançamento do Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil, da pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT) edit

247 - Artistas lançaram neste sábado, 7, durante evento de lançamento do Movimento Vamos Juntos Pelo Brasil, da pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT) e do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), em São Paulo, uma nova versão da música “Sem Medo de Ser Feliz”.

A nova música é inspirada na versão original de Hilton Acioli, uma surpresa que foi preparada por Janja da Silva para Lula, que vão se casar esse ano. A música de 2022 é de autoria de Leonardo Leone.

O clipe conta com a participação de diversos artistas e personalidades, como Chico César, Duda Beat, Pabllo Vittar, Maria Rita, Martinho da Vila, Mart’nália, Lenine, Zélia Duncan, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Teresa Cristina, Flor e Bela Gil, entre outros. Veja o clipe.

Quando foi lançada ao vivo neste sábado, uma festa tomou conta do evento em São Paulo. Confira.

