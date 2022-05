Lula, Moro e lawfare estão em novo documentário de Maria Augusta Ramos

Apoie o 247

247 - A cineasta Maria Augusta Ramos terá um novo documentário, o "Amigo Secreto", em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil) e o lawfare (uso da lei para perseguição política). De acordo com a coluna de Mônia Bergamo, o filme acompanha os jornalistas Leandro Demori, então do The Intercept Brasil, e Carla Jiménez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, então do El País Brasil. Por meio de mensagens vazadas do Telegram de procuradores da Lava Jato, o documentário expõe a promiscuidade entre procuradores e o então juiz.

O filme é uma coprodução entre Brasil, Alemanha e Holanda. Estreia nos cinemas no dia 16 de junho. A distribuição é da Vitrine Filmes.

De acordo com a sinopse do longa, "em 2019, a entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato". "Um grupo de jornalistas acompanha os desdobramentos do caso, enquanto o país mergulha em uma sequência de crises que começa a ameaçar a sua democracia", afirmou.



Maria Augusta tem na sua biografia o documentário sobre o impeachment de Dilma Rousseff (PT) no filme "O Processo", que estreou na Berlinale e recebeu o prêmio de melhor filme no festival suíço "Visions du Reel", no DocumentaMadrid e no IndieLisboa.

