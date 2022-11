'Lula representa o amor', afirma o cineasta norte-americano Spike Lee

Apoie o 247

247 - O cineasta norte-americano Spike Lee, 65 anos, mandou nesta sexta-feira (11) uma mensagem de apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Bolsonaro representava o ódio. Lula, o amor", afirmou Lee em palestra no Rio Innovation Week, que acontece no Píer Mauá, região central da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

"Amo o Brasil. E estou muito feliz que a eleição nacional escolheu o amor — disse o americano.

Foi no Rio de Janeiro que o cineasta dirigiu o clipe "They Don't Care About Us", de Michael Jackson, em 1996.

🚨BRASIL: Spike Lee esteve hoje no RJ, onde ele dirigiu o clipe "They Don't Care About Us", de Michael Jackson, em 1996.



O cineasta falou sobre o resultado das eleições: "Estou muito feliz que a eleição nacional escolheu o amor. Bolsonaro representava o ódio. Lula, o amor”. pic.twitter.com/T8ufWq2uu0 — CHOQUEI (@choquei) November 11, 2022

