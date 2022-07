Lula terá encontro com representantes de escolas de samba no Rio

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá na tarde da próxima quarta-feira (6) com sambistas e dirigentes de escola de samba do Rio de Janeiro. No dia seguinte, às 19h, o petista participará de um evento que deve ter a presença de nomes como o deputado estadual André Ceciliano (PT) e o deputado federal Alessandro Molom (PSB-RJ), dois parlamentares que disputam a vaga de candidato a senador na chapa do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), concorrente ao governo do estado.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, de O Globo, o encontro de Lula com o povo do samba será na quadra da Unidos da Tijuca.

A coluna apontou que o encontro terá a participação de nomes como o presidente do Império Serrano, Sandro Avelar, e a presidenta da Mangueira, Guanayra Firmino.

Nesta terça-feira (5), o ex-presidente Lula terá um encontro com representantes da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp).

