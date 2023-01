Lula vai expor quadro de Djanira que Bolsonaro tirou do Palácio do Planalto

Apoie o 247

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que a pintura "Orixás", da artista Djanira (1914-1979), voltará ao Salão Nobre do Palácio do Planalto, de onde foi tirada pelo governo Jair Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pela primeira-dama Rosângela da Silva durante a posse da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Em discurso de posse nesta segunda, a nova ministra destacou a importância do Ministério da Cultura (Minc) e fez críticas ao governo Bolsonaro.

