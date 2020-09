Lupita Nyong'o sobre morte de Chadwick Boseman: 'é soco no estômago todas as manhãs'

"Sei que somos todos mortais, mas nós cruzamos com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal, que parece que já existiram antes, que estão exatamente onde deveriam estar sempre - aqui! Chadwick era uma dessas pessoas", escreveu a atriz Lupita Nyong’o edit

247 - A atriz Lupita Nyong’o, que foi uma das protagonistas do filme de Pantera Negra, publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais para Chadwick Boseman. O ator faleceu com apenas 43 anos devido complicações de um câncer de cólon do qual já padecia há quatro anos.

A atriz declara que a notícia da morte de Chadwick Boseman é como um golpe em seu estômago a cada manhã. Ela escreveu que é consciente de que todos somos mortais, porém assegurou que as vezes nos encontramos com pessoas na vida que possuem uma energia imortal.

"Sei que somos todos mortais, mas nós cruzamos com algumas pessoas na vida que possuem uma energia imortal, que parece que já existiram antes, que estão exatamente onde deveriam estar sempre - aqui! Chadwick era uma dessas pessoas", escreveu Lupita.

E acrescenta: "Eu não o conhecia há muito tempo, mas ele teve um efeito profundo em mim durante o tempo que nos conhecemos. Quando nos reunimos para fazer o 'Pantera Negra', lembro-me de ter sido atingida por sua presença tranquila e poderosa".

A atriz finalizou a mensagem manifestando solidariedade à família do ator e dizendo que vai viver sua lição. "A morte de Chadwick é algo que eu não posso aceitar e nem mesmo assimilar agora. Talvez com o tempo, vou demorar. Em sua homenagem, prometo não perder meu tempo. Eu espero que você faça o mesmo."

