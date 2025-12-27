Mãe de Tyler Chase afirma que doações podem colocar o ator em risco e reforça apelo por tratamento

247 - O ator Tyler Chase, conhecido mundialmente por sua atuação em produções juvenis da Nickelodeon, foi internado no sul da Califórnia após ser localizado em situação de rua na cidade de Riverside. O caso reacendeu o debate sobre a vulnerabilidade de ex-astros mirins e sobre o acesso a tratamentos de saúde mental nos Estados Unidos.

As autoridades confirmaram que, apesar do acompanhamento semanal por equipes sociais, Chase vinha recusando vagas em abrigos temporários oferecidas pelo condado.

Segundo o Daily Mail, que também acompanha o caso, o ator manifestou intenção de “mudar de casa” e declarou que pretende viajar para a Geórgia em busca de acolhimento. Em sua própria fala, Tyler afirmou: “não sou uma pessoa sem-teto ativa neste momento”. O artista disse ainda desejar reencontrar o pai e ingressar em um programa de assistência habitacional no Estado sulista.

A carreira de Chase ganhou destaque no início dos anos 2000, quando interpretou o falante Martin Qwerly na série Ned’s Declassified School Survival Guide — exibida no Brasil como Manual de Sobrevivência Escolar do Ned. Ele também participou de produções como Todo Mundo Odeia o Chris e do filme Good Time Max. Após deixar a televisão, o ator se dedicou à produção de conteúdo no YouTube e à escrita de poesia, especialmente textos relacionados à saúde mental.

A mãe de Chase afirmou que o filho convive há anos com transtorno bipolar e rejeita o tratamento adequado. Segundo ela, a ausência de medicação causa quadros de instabilidade que tornam difícil a manutenção de um ambiente seguro. A família tentou diversas intervenções, mas sem resultados duradouros. Ela foi categórica ao criticar uma campanha de arrecadação aberta na internet: “Tylor precisa de atendimento médico, não de dinheiro”.

A mãe relata ainda que o ator perdeu vários celulares comprados recentemente e que não tem condições de administrar recursos financeiros. Em sua avaliação, doações poderiam colocá-lo em risco. Ela associou a situação atual ao uso de substâncias e defendeu que a prioridade deve ser uma intervenção médica especializada capaz de garantir segurança e continuidade no tratamento.

As autoridades do condado de Riverside confirmam que as equipes da Public Safety Engagement Team mantinham contato semanal com Tyler antes da internação. O policial Ryan Railsback detalhou ao Daily Mail que, durante essas abordagens, o ator sempre se mostrou cordial e cooperativo. Porém, em todas as oportunidades, recusou as alternativas de acolhimento apresentadas pelos serviços estaduais.

A polícia também informou não saber há quanto tempo o ator se encontrava em condição de rua. Apesar disso, Chase disse ao Daily Mail ter apoio de pessoas próximas e morar nas proximidades do local onde foi filmado, descrevendo sua rotina como tranquila e resultado “da generosidade de sua família”.

O caso reacende a discussão sobre a precariedade enfrentada por muitos artistas que fizeram grande sucesso ainda jovens e que, anos depois, se veem sem apoio estruturado, em especial quando há diagnósticos de saúde mental envolvidos. A internação recente, conforme indicam familiares e autoridades, pode representar o início de uma reaproximação com o sistema de saúde e com possibilidades de tratamento.