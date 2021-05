"Magoa quem já tá magoado", diz Tata Werneck após ser atacada por se proteger na cremação de Paulo Gustavo

Revista Fórum - A atriz e apresentadora Tata Werneck anunciou, neste sábado (8), que vai “dar um tempo” do Twitter devido a críticas que vem recebendo de parte dos internautas. Uma das melhores amigas de Paulo Gustavo, falecido na última terça-feira (4) em decorrência da Covid-19, Tata foi à cerimônia de cremação do humorista, na quinta-feira (6), usando duas máscaras e proteção facial, além de ficar carregando um tubo de álcool gel.

A proteção, compreensível diante da gravidade da pandemia no Brasil e do fato de que Tata estava preocupada depois de perder um amigo para a Covid, acabou virando motivo de ridicularização por parte de alguns usuários do Twitter.

Uma internauta, por exemplo, disse que pegou “ranço” da apresentadora. Essa é a Tatá no velório/crematório do Paulo Gustavo. Me perdoem, mas tudo o que eu amava essa mulher, peguei ranço. Três máscaras? Me economize!”.

