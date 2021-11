Maior sucesso de Marília Mendonça homenageia prostitutas vítimas de discriminação

Apoie o 247

247 - Vítima de um acidente aéreo nessa sexta-feira (5) no interior de Minas Gerais, a cantora Marília Mendonça tem como um de seus maiores sucessos a música "Troca de Calçada". A canção retrata a vida de mulheres que viram na prostituição um meio de sustento e enfrentam preconceito.

Um trecho da canção diz: "Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara".

Outra parte afirma: "Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito".

Confira a letra:

Se alguém passar por ela

Fique em silêncio, não aponte o dedo

Não julgue tão cedo

Ela tem motivos pra estar desse jeito

Isso é preconceito

Viveu tanto desprezo

Que até Deus duvida e chora lá de cima

Era só uma menina

Que dedicou a vida a amores de quinta

É claro que ela já sonhou em se casar um dia

Não estava nos planos ser vergonha pra família

Cada um que passou levou um pouco da sua vida

E o resto que sobrou, ela vende na esquina

Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração

Pra esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água

Hoje você me vê assim e troca de calçada

Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara

Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração

Pra esconder a tristeza, salto 15 e minissaia

Hoje você me vê assim e troca de calçada

Mas se soubesse um terço da história, me abraçava

E não me apedrejava

Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração

Pra esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água

Hoje você me vê assim e troca de calçada

Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara

Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração

Pra esconder a tristeza, salto 15 e minissaia

Hoje você me vê assim e troca de calçada

Mas se soubesse um terço da história, me abraçava

E não me apedrejava

