Mais de 30 cineastas pedem reconhecimento da suspeição de Moro e anulação dos processos de Lula

Nomes do cinema como Anna Muylaert, Maria Augusta Ramos, Petra Costa, Wagner Mora e Walter Salles estão entre os signatários da carta que aponta parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente

Revista Fórum - Mais de 30 cineastas assinam uma carta, divulgada nesta terça-feira (23), em que pedem para que o Supremo Tribunal Federal (STF) acate o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula e reconheça a suspeição de Sérgio Moro nos processos da Lava Jato contra o petista.

No texto, os cineastas destacam as conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato, obtidas pela operação Spoofing, que mostram articulações ilegais que provariam a parcialidade do ex-juiz.

“Tais diálogos, examinados pela defesa com autorização judicial expressa, convergem para reforçar graves fatos contidos em habeas corpus trazido a esta Corte em novembro de 2018, com julgamento já iniciado, apontando a suspeição do julgador daquelas ações penais em relação ao ex-presidente Lula”, diz um trecho do texto.

