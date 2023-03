Mangueira anuncia enredo sobre a cantora Alcione no carnaval 2024

Apoie o 247

247 - A escola de samba Mangueira anunciou nesta segunda-feira (13) que a cantora Alcione será o enredo do grupo no carnaval do estado do Rio de Janeiro em 2024.

O lançamento do enredo e logo oficial será no dia 28 de abril, aniversário de 95 anos da Estação Primeira de Mangueira.

De acordo com a escola, Guanayra Firmino, a presidente do grupo, fez o convite na casa da artista, que aceitou a homenagem.

Alcione

Alcione Dias Nazareth, mais conhecida como Alcione, nasceu em 21 de novembro de 1947, em São Luís, Maranhão, Brasil, é considerada uma das maiores sambistas do país.



Alcione iniciou sua carreira na década de 1970 e lançou mais de 40 discos ao longo de sua carreira, vendendo milhões de cópias no Brasil e no exterior. Ela ganhou inúmeros prêmios, incluindo quatro prêmios Grammy Latino, e já se apresentou com muitos artistas famosos, como Tom Jobim, João Gilberto e Maria Bethânia.



O estilo de Alcione está profundamente enraizado no samba, mas ela também incorpora elementos de jazz, blues e soul em sua música. Sua voz distinta, caracterizada por seu tom poderoso e comovente, fez dela uma figura amada e icônica da música brasileira.



Algumas de suas canções mais famosas incluem "Não Deixe o Samba Morrer", "Estranha Loucura" e "Meu Ébano". Sua música continua a ser popular e influente no Brasil e além.

Mangueira

A Estação Primeira de Mangueira, mais conhecida como Mangueira, é uma das escolas de samba mais famosas do Brasil. Fundada em 1928 no bairro da Mangueira, no Rio de Janeiro, a escola tem uma história rica e é conhecida por sua abordagem vibrante e inovadora do samba.



A Mangueira conquistou inúmeros campeonatos no desfile do Carnaval do Rio, que é um dos maiores e mais famosos carnavais do mundo. A escola é famosa por seus carros alegóricos coloridos e elaborados, fantasias e apresentações, que muitas vezes incorporam temas sociais e políticos.



Além do sucesso no desfile de carnaval, a Mangueira também é conhecida por suas contribuições à música brasileira. A escola produziu muitos músicos famosos, incluindo Cartola, Nelson Cavaquinho e Beth Carvalho, que ajudaram a popularizar o samba e a música brasileira em todo o mundo.



O hino da Mangueira, "Pelo Telefone", é considerado um dos primeiros sambas gravados e se tornou uma parte importante da história da música brasileira. O compromisso da escola em preservar e promover a cultura e a música brasileiras a tornou uma instituição querida e influente no Brasil e além.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

