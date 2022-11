Manifestantes atacam obra-prima de Gustav Klimt com líquido preto em Viena (vídeo)

Militantes do grupo chamado "Última Geração" reivindicaram a responsabilidade pela ação no Twitter. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Manifestantes jogaram um líquido preto sobre a pintura "Morte e Vida" do pintor austríaco Gustav Klimt nesta terça-feira, informou o Museu Leopold em Viena, segundo a agência France Presse.

"Os restauradores estão trabalhando para determinar se a pintura, que é protegida por vidro, foi danificada", disse à AFP o porta-voz do museu, Klaus Pokorny. Militantes do grupo chamado "Última Geração" reivindicaram a responsabilidade pela ação no Twitter.

Ambientalistas jogam líquido preto em obra-prima de Klimt no museu de Viena



Militantes do grupo chamado "Última Geração" reivindicaram a autoria da ação no Twitter:https://t.co/gRv8Oh0gH3 pic.twitter.com/8kb5T7KHIB — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) November 15, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.