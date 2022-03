Mano Brown: Dilma é uma das mulheres mais injustiçadas da história

Apoie o 247

247 - O rapper Mano Brown se prepara para o lançamento da segunda temporada do podcast 'Mano a Mano' no Spotify Brasil no dia 24 de março. De acordo com o músico, Dilma Rousseff seria uma das pessoas que ele gostaria de entrevistar.

Uma das mulheres mais injustiçadas na história do Brasil", disse Mano Brown, segundo relatos publicados nesta quinta-feira (17) pelo portal Uol.

Em 2016, a então presidente Dilma foi vítima de um golpe. Naquele ano, o Ministério Público Federal (MPF) confirmou a inocência dela. Na decisão, o procurador da República Ivan Cláudio Marx, responsável pelo caso aberto no MP do Distrito Federal, pediu arquivamento do inquérito e citou "eventuais objetivos eleitorais" com as acusações contra a petista.

Também no ano de 2016, técnicos do Senado fizeram uma perícia e afirmam que Dilma não praticou as chamadas "pedaladas fiscais".

