Marcelo Adnet interpretará Bolsonaro em desfile que homenageia Lula na Sapucaí

O humorista e ator Marcelo Adnet deve interpretar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que neste ano levará para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do Metrópoles.

Segundo pessoas ligadas à produção do desfile, o enredo da escola vai retratar diferentes momentos da trajetória política de Lula, incluindo a abordagem de uma tentativa de golpe. A participação de Adnet está prevista em um dos carros alegóricos que representará esse episódio, no qual o humorista aparecerá caracterizado como Bolsonaro, compondo a narrativa visual apresentada pela agremiação.

O presidente Lula, conforme já havia sido revelado pela própria coluna, deve comparecer à Marquês de Sapucaí no domingo de Carnaval, dia 15 de fevereiro. A expectativa é que ele acompanhe o desfile no camarote do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ao lado de convidados e aliados políticos.

A escolha de Marcelo Adnet para o papel reforça a associação do artista com a sátira política. Nos últimos anos, o humorista viralizou diversas vezes nas redes sociais ao imitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, com vídeos que alcançaram grande repercussão. Em outubro de 2025, por exemplo, ele publicou um conteúdo em que reproduzia o estilo do ex-mandatário ao comentar e defender o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A participação do artista ocorre em um momento em que o Carnaval volta a apostar em enredos com forte conteúdo político e social, tradição que marca a história da festa e costuma gerar debates dentro e fora da avenida. A Acadêmicos de Niterói, ao escolher a trajetória de Lula como tema, deve levar para a Sapucaí um desfile com referências recentes da política brasileira.

Procurado pela coluna, Marcelo Adnet não respondeu até o fechamento da publicação. Segundo a própria nota, o espaço permanece aberto para eventuais manifestações do ator e humorista sobre sua participação no desfile e sobre a caracterização que fará na avenida.