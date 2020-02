Marcelo Adnet: 'não podemos sucumbir aos ataques a artistas e imprensa, temos que ficar de pé'

247 - O jornalista e humorista Marcelo Adnet saiu em defesa da imprensa e dos artistas. Ele disse: "a imprensa não foi feita para passar a mão na cabeça (...) Ela pode cobrar e pode ser cobrada, mas não ser ameaçada e vista como inimiga."

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Adnet falou sobre o fato de a mídia ajudar Bolsonaro a se eleger: "claro, mas eu achava a questão dos petistas um pouco mais leve. Não era uma coisa tão pessoal, era contra a instituição. Agora é contra o repórter, acusações gravíssimas, coisas horrorosas sobre as mulheres, pegando o lado sexual. Uma coisa muito covarde, mas ficar de pé é a melhor resposta."

Sobre hostilidades na rua, o humorista disse: "uma vez no Humaitá veio uma senhora dizendo que eu apoiava a ditadura cubana. Eu disse "não, eu não apoio". "Mas e o Che Guevara" e sei mais lá o quê. Eu disse : "Senhora, não sei do que está falando". "Ah, mas eu li no Facebook que você apoia o Freixo [deputado federal do PSOL], isso quer dizer que apoia Cuba". É algo virtual, forjado propositadamente para distorcer a opinião pública para um lado."