Marcelo Adnet vai parar de imitar Bolsonaro: "Personagem do passado"

247 - O humorista Marcelo Adnet não vai mais imitar o presidente Jair Bolsonaro, informa a coluna F5, da Folha.

"Super gosto de imitá-lo porque é uma desconstrução. Só que acho que Bolsonaro precisa ficar no passado. Ele é um personagem do passado. A ideia é parar", explicou, em evento da revista GQ, na noite desta quinta-feira (3), no Copacabana Palace.

Apontado como um dos melhores imitadores do país, Adnet sabe que anunciar o fim definitivo de um personagem tão marcante de seu repertório pode ser uma decisão precipitada. Por isso, não quer ser inflexível em relação a isso. "Posso dar só um tempo. Quem sabe?".

O ator, humorista e compositor de escola de samba afirmou que se sente aliviado com a volta do Ministério da Cultura, promessa do presidente eleito no último dia 30, Luiz Inácio Lula da Silva. A pasta foi rebaixada a Secretaria na gestão de Jair Bolsonaro.

Adnet não tem nenhum palpite sobre quem assumirá o Ministério da Cultura, mas espera que o cargo seja ocupado por alguém "construtivo".

"Nós só vimos ministros destrutivos, como os do Meio Ambiente e da Cultura, para citar dois exemplos. Vimos nomes tradicionais sendo afastados ou sendo engolidos. Chega!. A gente quer agora é construir", declarou.

