Marcelo Tas leva nova invertida de Gregório Duvivier: “quando foi que você faleceu?”

Revista Fórum - O jornalista Marcelo Tas tentou minimizar as críticas feitas pelo humorista Gregório Duvivier à participação do ex-CQC como entrevistador no Roda Viva dizendo que era “lacração”, mas acabou levando uma nova invertida na tarde desta terça-feira (18).

“Elogiar o cinema cubano é ‘passar pano pra Cuba’? Oi? Quando foi que você faleceu?”, disse Duvivier ao responder Tas, no Twitter.

A resposta veio após Tas ironizar um dos tuítes publicado pelo humorista que citava um dos diversos exemplos de humoristas cubanos – que o ex-CQC disse não existir. “Gregorio foi passar pano pra Cuba e só conseguiu mandar UM link com humor cubano. Mesmo assim, o link não abre. A lacração de Duvivier brochou mais uma vez”, escreveu Tas, que já fez humor em Cuba.

