Marcia Tiburi: caso de Kim Kataguiri é mais grave que o de Monark

Apoie o 247

ICL

247 – A escritora e filósofa Marcia Tiburi analisou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, o caso do comunicador Monark, afastado do Flow Podcast, e dos parlamentares Kim Kataguiri (DEM-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), que participaram de uma entrevista em que se discutiu se partidos nazistas devem ser legalizados ou não – o que foi defendido tanto por Monark como por Kim e rechaçado por Tabata.

"O caso de Kim Kataguiri é mais grave do que o de Monark. Ele é deputado e não pode romper com o decoro parlamentar", diz Marcia Tiburi, que defende sua cassação. Monark, na sua avaliação, é um desinformado que agiu com a "prepotência típica dos fascistas". Kim Kataguiri, ao contrário, desde o início deste processo de disseminação de discurso de ódio no Brasil atuou como um agitador fascista. "Todos os lançamentos dos meus livros foram invadidos pelo MBL", lembra ela, que partiu para o exílio, após uma série de agressões e perseguições. Quatro anos atrás, Marcia Tiburi levantou-se da mesa de uma rádio gaúcha, ao constatar que Kataguiri também participaria da entrevista. Na entrevista abaixo, ela relembra o episódio e discorre conceitualmente sobre o fenômeno do nazifascismo brasileiro. Confira a íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE