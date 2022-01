Marcia Tiburi: "precisamos transformar a merda olavista-bolsonarista em ouro"

Apoie o 247

247 – A professora, escritora e filósofa Marcia Tiburi, que estreou neste sábado uma coluna semanal no Brasil 247 , também concedeu uma entrevista à TV 247, em que falou sobre a morte de Olavo de Carvalho e seu impacto no bolsonarismo. "Bolsonaro e Olavo são as duas faces de um mesmo monstro", diz ela. Em sua análise, Marcia Tiburi afirma que Olavo promoveu não apenas uma retórica de ódio, mas também uma "retórica do desnorteio", que visava, em muitos casos, inviabilizar qualquer tipo de debate político racional no País.

Alvo de insultos olavistas e bolsonaristas, Marcia Tiburi, que se exilou em Paris, considera Jair Bolsonaro "uma marionete do projeto fascista no Brasil". Para que o Brasil saia da crise profunda em que se encontra, ela propõe diálogo, amor, compreensão e uma espécie de alquimia política. "Precisamos transformar a merda olavista-bolsonarista em ouro". Assista a íntegra da entrevista concedida ao jornalista Leonardo Attuch:

