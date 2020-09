Marcos Breda: “Canalha que se aposentou aos 33 anos relincha dizendo que professor não gosta de trabalhar”

247 - O ator Marcos Breda manifestou sua indignação com as declarações de Jair Bolsonaro sobre as políticas de enfrentamento da Covid-19.

"Sobrevivi para testemunhar um canalha - que se aposentou aos 33 anos - relinchar dizendo que professor não gosta de trabalhar", escreveu o ator em sua página nas redes sociais.

Bolsonaro atacou os professores em sua live no Facebook ao afirmar que “para eles tá bom ficar em casa”.

Sobrevivi para testemunhar um canalha - que se aposentou aos 33 anos - relinchar dizendo que professor não gosta de trabalhar. — Marcos Breda (@Marcos_Breda) September 18, 2020





