Maria Bethânia declara voto em Lula (vídeo)

247 - A cantora Maria Bethânia, ícone da música brasileira, revelou que irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial. A declaração foi feita na forma do “L” de Lula, feito com os dedos, durante uma apresentação em Vitória da Conquista (BA).

A revelação do voto da cantora foi feita após a apresentação da música “Tá Escrito”, quando os músicos encerraram a apresentação e fizeram o gesto com os dedos em alusão a Lula. Ao retornar ao palco para agradecer os aplausos, Bethânia também repetiu o gesto.

Veja o vídeo.

BETHÂNIA TERMINA MÚSICA E FAZ O L DE LULA pic.twitter.com/r5LBKdATMd — Milton Ribeiro (@ribeirotrilhas) September 3, 2022

