Maria Rita pede fim de comparações com a mãe, Elis: "Ninguém se compara à incomparável. Ninguém"

247 - A poucos dias da morte de Elis Regina (1945-1982) completar 40 anos, a cantora Maria Rita, filha da artista, 44, fez um longo desabafo no Twitter sobre as comparações e os ataques que recebe desde o início de sua carreira musical. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Não a imito. Eu não lembro de minha mãe. Zero lembrança. Eu não cresci com Youtube. Não tinha documentários. Então não a imito", disse.

Maria Rita tinha 4 anos quando Elis morreu, no dia 19 de janeiro de 1982, aos 36 anos, em São Paulo. Ela foi criada pelo pai, o pianista e arranjador César Camargo Mariano, e começou a cantar profissionalmente em 2002, aos 24 anos.

"Acho curioso quando dizem que têm ranço de mim porque eu dizia que não gostaria que me comparassem a minha mãe (no início da minha carreira), mas gravei um disco/dvd em homenagem a ela (dez anos depois)", afirmou, em seu desabafo.

"Ninguém se compara à incomparável. Ninguém", afirmou.

Maria Rita criticou quem exalta uma mãe com ataques à filha. "Faz isso não. É feio. Ninguém gostaria de passar por isso, principalmente uma mãe", disse. "A não ser que a mãe fosse meio psicopata, o que definitivamente não era o caso da minha".

A cantora também explicou as diferenças entre a voz dela e a de Elis. "Minha voz é mais grave e mais ‘suave’. Eu sou alto/contralto, minha mãe (era) alto/soprano", detalhou. "Vale dar uma estudada para entender que, por causa disso, nossas extensões são diferentes. Mas tem maestro que diz que minha extensão é incrível".

🗣🗣🗣 acho curioso quando dizem que têm ranço de mim pq eu dizia que não gostaria que me comparassem à minha mãe (no início da minha carreira) mas gravei um disco/dvd em homenagem a ela (10 anos depois). — Maria Rita (@MariaRita) January 12, 2022





