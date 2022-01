Marido de Rita Lee publica foto da cantora careca e emociona fãs

A artista de 74 anos passa por um tratamento contra um câncer no pulmão edit

Por Carolina Giovanelli, Metrópoles - Juntos há 45 anos, Rita Lee e Roberto de Carvalho são um casal referência no mundo do rock brasileiro. Neste primeiro dia do ano, o músico publicou em seu Instagram uma foto ao lado da parceira, que está careca e passa por um tratamento contra um câncer de pulmão.

Eles, que têm três filhos, posaram com uma torta de morango e velas do número 74, a idade que a diva completou nessa sexta-feira (31/12), e receberam diversos comentários amorosos.

