Marieta Severo, diante de Juliana Paes, no Altas Horas: "é insuportável viver sem democracia"

247 – A atriz Marieta Severo falou, no programa Altas Horas, sobre seu exílio durante a ditadura militar, quando foi casada com o cantor e compositor Chico Buarque. Marieta disse que a decisão foi tomada após as prisões de Caetano Veloso e Gilberto Gil. "É insuportável viver sem liberdade, sem democracia", afirmou, num programa que também contou com a atriz Juliana Paes, muito criticada nas redes por suas posições reacionárias. Confira, abaixo, o momento da fala de Marieta:

Marieta Severo dando aula de História para a Juliana Paes no Altas Horas 🎥 Tv Globo pic.twitter.com/Z0tc1J9jMD — Fernanda Süssekind (@Nandasussekind) December 26, 2021

