Marieta Severo e Andréa Beltrão dizem que votarão em Lula sem pestanejar

247 - Comemorando os 15 anos do Poeira, teatro que elas fundaram em Botafogo, no Rio de Janeiro, e um dos espaços cênicos mais queridos dos cariocas, as atrizes e sócias Marieta Severo e Andréa Beltrão demonstraram preocupação com os rumos da política nacional. A entrevista foi concedida à jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

"Fizemos todo o Poeira com o nosso dinheiro. Mas não temos nenhum problema com a Lei Rouanet, a gente só tem a favor. Todos os países do mundo têm incentivo fiscal para a indústria cultural, que rende milhões e emprega milhões", afirma Severo.

"Essa secretaria de Cultura que está aí não entende nada", prossegue ela. As atrizes declaram voto em Lula nas eleições de outubro sem pestanejar.

