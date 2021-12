“Marighella” já pode ser visto no streaming mesmo estando nos cinemas

O filme de Wagner Moura é um grande sucesso de repercussão internacional e está nos cinemas e agora no streaming edit

247 - Lançado no Festival de Berlim de 2019, “Marighella” levou quase três anos para chegar aos cinemas, no início de novembro passado. Mas já pode ser visto no streaming - na Globoplay .

O roteiro do filme dirigido por Wagner Moura recria os últimos dias de Carlos Marighella, em sua luta contra a ditadura militar e pela democracia e socialismo.

"Marighella" teve 36,7 mil espectadores em seus quatro primeiros dias de exibição, segundo o site Filme B. Isto faz da cinebiografia do guerrilheiro comunista assassinado pela ditadura militar o filme brasileiro que mais vendeu ingressos em 2021.

