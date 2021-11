Marília Mendonça: governo oferece ginásio Goiânia Arena para velório

Apoie o 247

Metrópoles - O Governo de Goiás ofereceu o ginásio Goiânia Arena, localizado ao lado do estádio Serra Dourada, na capital goiana, para o velório da cantora Marília Mendonça, morta em acidente aéreo junto com outras quatro pessoas nesta sexta-feira (5/11) em Caratinga (MG). O governador Ronaldo Caiado (DEM) também decretou luto oficial de três dias no estado natal da artista.

“E o velório de Marília Mendonça está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família”, destacou o governador por meio de suas redes sociais.

