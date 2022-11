Marina Lima lamenta a morte da ex-namorada Gal Costa, com quem estava brigada há anos

Apoie o 247

247 - Marina Lima, 67, usou o seu perfil nas redes sociais para fazer uma homenagem a Gal Costa nesta quinta-feira (10), um dia depois da morte da cantora, aos 77 anos, de causa não divulgada. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"Nem sei dimensionar a importância da Gal na minha escolha profissional. Aos 12 anos, recém-chegada dos EUA, quando a vi no programa do Chacrinha, guitarra em punho, cabelos enrolados, diferente de tudo que conhecia daqui, descobri que poderia haver um lugar para mim e a minha musicalidade no Brasil", começou ela em uma publicação com emojis de estrelas e de coração.

Apesar de tanto afeto, as duas estavam estremecidas há anos. Tudo porque em uma entrevista, em 2008, Marina revelou ter perdido a virgindade com Gal, aos 17 anos, engatando num relacionamento.

Sempre discreta em relação à sua vida pessoal, Gal não gostou de ter sua intimidade exposta e chegou a dizer que "não conhecia ninguém com esse nome", ao ser perguntada sobre Marina em uma entrevista posterior

