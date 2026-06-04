Marjane Satrapi morre aos 56 anos e deixa legado na cultura mundial

247 - A escritora, quadrinista e cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, autora da aclamada graphic novel "Persépolis", morreu aos 56 anos na última quarta-feira (3). Reconhecida internacionalmente por transformar sua trajetória pessoal em uma obra de grande impacto cultural e político, Satrapi deixa um legado que atravessa os universos dos quadrinhos, do cinema e da literatura.

A informação foi divulgada pelo SBT News, com base em comunicado enviado pela família da artista à agência AFP. Segundo os familiares, Satrapi morreu "de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Mattias Ripa, seu marido e amor de sua vida". O ator, produtor e roteirista faleceu em abril de 2025.

A artista entrou para a história do cinema ao se tornar a primeira mulher indicada ao Oscar de Melhor Animação, em 2008, graças à adaptação cinematográfica de "Persépolis", obra inspirada em sua própria vida e considerada um dos mais importantes romances gráficos das últimas décadas.

Trajetória marcada pelo exílio e pela arte

Nascida no Irã, Marjane Satrapi mudou-se para a França no início dos anos 1990. A mudança para a Europa ocorreu por incentivo dos pais e marcou uma nova fase em sua vida, que mais tarde seria retratada em suas produções artísticas.

Seu trabalho mais conhecido, "Persépolis", apresenta uma narrativa autobiográfica que acompanha sua infância e juventude durante e após a Revolução Islâmica de 1979. A obra também aborda sua experiência vivendo na Áustria e os desafios de conciliar diferentes identidades culturais.

Publicada originalmente em formato de graphic novel, a obra conquistou leitores em diversos países e tornou-se referência na literatura contemporânea por abordar temas como liberdade, repressão política, exílio e pertencimento.

Sucesso internacional com "Persépolis"

O êxito da graphic novel levou à adaptação para o cinema em 2007. Dirigida por Satrapi em parceria com Vincent Paronnaud, a animação recebeu ampla aclamação da crítica e conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes daquele ano.

Além do reconhecimento em Cannes, o filme alcançou projeção mundial ao ser indicado ao Oscar de Melhor Animação, consolidando a autora como uma das vozes mais influentes da cultura contemporânea.

A adaptação cinematográfica ajudou a ampliar o alcance da narrativa criada por Satrapi, levando ao grande público uma reflexão sobre a história recente do Irã e os impactos das transformações políticas na vida cotidiana.

Carreira no cinema e produções posteriores

Após o sucesso de "Persépolis", Satrapi seguiu desenvolvendo uma sólida carreira como cineasta. Em 2011, voltou a trabalhar com Vincent Paronnaud no filme "Frango com Ameixas", estrelado por Mathieu Amalric.

Três anos depois, dirigiu "As Vozes" (2014), produção protagonizada por Ryan Reynolds e Anna Kendrick. O longa reforçou sua versatilidade ao transitar entre diferentes gêneros cinematográficos.

Em 2019, comandou a cinebiografia "Radioactive", estrelada por Rosamund Pike, que retrata a trajetória da cientista Marie Curie. Seu trabalho mais recente foi "Paradis Paris", lançado em 2024 e protagonizado por Monica Bellucci.

Ao longo de sua carreira, Marjane Satrapi construiu uma obra marcada pela defesa da liberdade de expressão, pela crítica ao autoritarismo e pela valorização das experiências humanas em contextos de transformação social e política.