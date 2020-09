Mark Chapman: assassino de John Lennon pede desculpas novamente

247 - Mark Chapman, o assassino de John Lennon, pediu desculpas novamente à Yoko Ono, viúva do músico que morreu há 40 anos atrás. Chapman atirou em Lennon quatro vezes perto do apartamento do compositor, em Manhattan, Nova York, em 8 de dezembro, em 1980.

Pela 11ª vez, a Justiça dos Estados Unidos negou conceder a ele a liberdade condicional, após uma audiência no mês passado. "Só quero reiterar que eu lamento meu crime", disse Chapman à junta judicial que decide sobre liberdade condicional no Centro Correcional de Wende, em Nova York.

"Não tem desculpa. Fiz isso foi pela glória pessoal. Acho que (o assassinato) é o pior crime que pode acontecer contra alguém inocente."

"Ele (Lennon) era extremamente famoso. Eu não o matei por causa de sua personalidade ou do tipo de homem que ele era. Ele era um homem de família. Era um ícone, alguém que falava sobre coisas sobre as quais podemos falar agora, e isso é ótimo", continuou ele.

"Eu o matei (...) porque ele era muito, muito, muito famoso e eu estava muito, muito, muito em busca de glória pessoal, algo muito egoísta."

Chapman tem 65 anos e é casado mesmo estando preso. Na audiência do conselho de liberdade condicional, ele foi descrito como profundamente religioso e um "cristão devoto".