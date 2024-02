Mark Ruffalo pede cessar-fogo em Gaza (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ator estadunidense Mark Ruffalo, que interpreta o herói Hulk, fez um novo pedido por um cessar-fogo na Faixa de Gaza durante participação no DGA Awards 2024, premiação do Sindicato de Diretores de Hollywood, neste final de semana.

"Estamos pedindo aos líderes do mundo, especialmente ao presidente Biden, que exijam um cessar-fogo e que deem uma chance à paz em vez dos contínuos bombardeios, da escalada da violência que logo se converterá em uma guerra regional, para a qual os Estados Unidos serão arrastados", afirmou.

continua após o anúncio

Mark Ruffalo: Alto el fuego



El actor Mark Ruffalo aprovechó su presencia en los Premios del Sindicato de Directores de este fin de semana para pedir un alto el fuego en Gaza.



Vía: @Spanish_Revo pic.twitter.com/YeXGQgjsSN — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 14, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: