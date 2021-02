Martinho da Vila diz que "as coisas pioraram muito" por causa de Bolsonaro

247 - O sambista Martinho da Vila criticou Jair Bolsonaro, ao afirmar que o "retrocesso está ocorrendo de maneira clara. Eu acho que a gente vai ter de aturar ele (Bolsonaro) por mais tempo".

"O Brasil tá complicado, as coisas pioraram muito. Os contrastes sociais, a pobreza e a criminalidade aumentaram. Parece que estamos revivendo a Revolta da Vacina, e o presidente (Jair Bolsonaro) também ajuda nisso. O chefe ajuda e tem seus seguidores", disse o artista em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Fazer um carnaval em julho, com este país ainda sofrendo com a pandemia, não ia ser legal. A gente tá vivendo tudo diferente, essa confusão total, que a gente não tá nem com a cabeça muito carnavalesca. No ano que vem, já vai dar pra fazer legal, vai ser bom", acrescentou.

