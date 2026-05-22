Maurinho de Jesus entra na reta final de campanha para lançar álbum “Mironga”

247 - O sambista, cantor, compositor e cavaquinhista Maurinho de Jesus entrou na reta final da campanha de financiamento coletivo para viabilizar a produção do álbum autoral “Mironga”. A iniciativa acontece por meio da plataforma Benfeitoria, no formato “tudo ou nada”, em que os recursos só são liberados caso a meta financeira seja alcançada dentro do prazo estabelecido.

Segundo informações divulgadas pela equipe do artista, os valores arrecadados serão destinados à produção completa do disco, incluindo gravação em estúdio, mixagem, masterização, remuneração de músicos e equipe técnica, além da criação da identidade visual do projeto e das recompensas exclusivas para os apoiadores.

O novo trabalho marca mais uma etapa da trajetória artística de Maurinho, considerado um dos nomes de destaque da atual geração do samba paulistano. O álbum propõe um mergulho em referências afro-brasileiras, saberes populares e manifestações tradicionais ligadas ao samba e às culturas de matriz africana.

“Mironga” une ancestralidade, samba e saberes populares

De acordo com o artista, “mironga” representa um conhecimento adquirido por meio da experiência, da convivência e do respeito às tradições populares e religiosas ligadas ao samba e aos terreiros.

A proposta estética do álbum dialoga com ritmos como partido-alto, jongo e ijexá, além de explorar a relação entre ancestralidade, resistência cultural e identidade brasileira.

O projeto também foi influenciado pela viagem realizada por Maurinho a Angola, em 2023, durante um intercâmbio cultural com músicos de Luanda e da província de Benguela. A experiência ajudou a aprofundar as conexões entre a musicalidade brasileira e as tradições afro-diaspóricas presentes no continente africano.

Segundo a apresentação do projeto, o disco busca construir uma ponte entre referências africanas, elementos da cultura popular brasileira e influências ameríndias presentes na formação cultural do país.

Single “Remador de Todas as Marés” antecipa atmosfera do álbum

Como prévia do novo trabalho, Maurinho lançou o single Remador de Todas as Marés, já disponível nas plataformas digitais. A faixa apresenta parte da atmosfera musical e conceitual do álbum “Mironga”.

No disco, a composição ganhará uma nova versão, alinhada à identidade sonora construída para o projeto completo.

A produção musical do álbum está sob responsabilidade de Allan Abbadia, músico, arranjador e pesquisador com trajetória reconhecida na música brasileira contemporânea. Mestre em Música pela Unicamp, Allan já colaborou com artistas como Elza Soares, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Luiz Melodia, Zeca Pagodinho, Racionais MC's e Emicida.

Além disso, o álbum contará com participações especiais de nomes da música brasileira, incluindo uma artista apontada pela produção como uma das grandes divas do samba contemporâneo.

Trajetória de Maurinho reúne samba, carnaval e pesquisa cultural

Graduando em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Maurinho de Jesus lançou seu primeiro álbum autoral, “Amor Primaz”, em 2015.

Em 2021, foi protagonista do documentário Chamamento ao Samba, inspirado em sua trajetória artística e em suas composições.

O sambista também possui histórico premiado no Carnaval de São Paulo, com passagens por escolas como Unidos de Vila Maria, Unidos do Peruche e Camisa 12. Em 2007, conquistou o Estandarte de Ouro pela Imperial.

Ao longo da carreira, também firmou parcerias com artistas da Música Popular Brasileira, como Carlinhos Vergueiro e Paulo César Feital.

Campanha busca apoio para concluir produção do disco

A campanha de financiamento coletivo segue aberta na plataforma Benfeitoria e é apresentada pela equipe do artista como um “chamamento” para fortalecer a produção cultural independente e garantir a realização do álbum com a estrutura planejada.

Além de apoiar financeiramente o projeto, os colaboradores poderão receber recompensas exclusivas produzidas especialmente para a reta final da campanha.