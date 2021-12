MC Boco é assassinado a tiros durante show

Apoie o 247

247 - O cantor MC Boco do Borel foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (26), em um bar no Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em um bar, na Avenida dos Pescadores, na cidade. Segundo relatos, o crime teria ocorrido enquanto a vítima fazia um show e se apresentava na localidade. As investigações foram iniciadas e seguem até o total esclarecimento do crime.

A esposa do cantor, Alynne Cristina, pediu por justiça em publicação nas redes sociais. "As pessoas não sabem de nada, absolutamente nada. Essas poucas palavras que foram ditas, acho que ficou claro. Meu marido foi assassinado friamente, por ser esse cara que ele sempre era. Sabia chegar e sair dos lugares, conhecia pessoas de A a Z. Se fulano tem guerra ciclano, o que Boco tinha haver com isso?", lamentou Alynne.

