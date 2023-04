MC Carol anuncia fim da carreira e avisa que vai se mudar do Brasil

Apoie o 247

247 - MC Carol de Niterói, 29 anos, anunciou nesta segunda-feira (10) que deve deixar o mundo artístico em breve.

"Pessoal, esse é o meu último ano artístico! Ano que vem vou mudar de País, número e nome! Vou me abster de tudo e todos e começar do zero. E quando me reconhecerem, vou pra outro país de novo e de novo!", afirmou.

Questionada pelos fãs, Carol disse querer buscar “sanidade e amor próprio".

